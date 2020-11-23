"Tecavüze uğradım" diyerek suç duyurusunda bulundu
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"Tecavüze uğradım" diyerek suç duyurusunda bulundu

23.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:35

İstanbul'da evli kadın H.M., kendisini saplantı haline getirdiğini söylediği F.V tarafından bayıltılarak kaçırıldığını, tecavüze uğradığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.M.'nin ifadesinde şüpheli hakkında, "Yeter ki eşinden boşan benle ol. Sonra eşin isterse gelip beni öldürsün" dediği öğrenildi.

Kağıthane'de oturan H.M., 29 yıldır kendisini saplantı haline getirdiğini söylediği F.V tarafından bayıltılarak kaçırıldığını, tecavüze uğradığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayeti kocasıyla birlikte giderek yapan 25 yıllık evli H.M'nin ifadesinde şüpheli hakkında, "Yeter ki eşinden boşan benle ol. Sonra eşin isterse gelip beni öldürsün" dediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.V ise suçlamaları reddetti.

"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ BEN İSTEMEDİM"

Şüpheli hakkında "18 yaşından beri benim peşimde. Beni ailemden istedi. Ben istemedim ve şu anki eşimle evlendim" diyen H.M'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Kendisiyle hiçbir ilişkim olmadı. Hatta gönül ilişkim bile olmadı. Bu şahıs ilk önce beni henüz bekarken, 1992 yılında telefonla rahatsız ediyordu. O zaman abim ve mahalleli bu kişiyi dövdüğü için ve F.V pişman olduğu için şikayet etmedim. 1998 yılında mahallemde yürürken peşimden gelerek elimden telefonumu aldı. Polise şikayet etmedim. Sadece eşime söyledim. 23.06.2019 günü temizlik işi yaptığım işyerimden çıktım. Eve doğru gidiyordum. Birden karşıma çıktı. Benim ağzımı kapatarak bayılttı, uyandığımda çıplaktım. Yanımda da F.V vardı. Eve gitmek istedim ancak tehditle ilişkiye girdim. F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşime göndermekle tehdit etti. Eve gittiğimde korkudan eşime başımdan geçenleri anlatamadım. Ancak F.V. tarafından tehdit edildiğimi söyledim. Bir süre sonra geçirdiğim bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındım. Tedavim sonrası telefonuma baktığımda F.V.'nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de elindeki videoları eşime gönderdiğini öğrendim."

Eşinin durumu öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift, tacizci hakkında şikayetçi oldu."H.M, F.V.,'yle ilgili verdiği emniyetteki ifadesinde de şunları söylediği öğrenildi: "F.V uzun yıllardır beni takıntı haline getirmiş. Sürekli peşimde dolaşan biridir. Daha ben evlenmeden önce benimle görüşmeye çalışmaktadır. Şahsı sürekli reddetmeme rağmen şahıs birkaç yıl arayla karşıma çıkmaktadır. İşten eve gidip geldiğim vakitlerde peşimde dolaşmaktadır. Aile zarar vermekle tehdit edip, sosyal medya hesaplarımda bulunan fotoğraflarımı da eşime göndermekle tehdit etmeye başlamıştır. Bu tehditlerin ardından benimle buluşmak istedi. Ben de kabul edip gittiğimde telefonunu elinden alıp fotoğrafları silmek istedim. Gittiğimde rızam olmadan fotoğraflarımı çekmeye devam etti. Bu süreçte eşimdem korktuğum için de söylemedim. Hatta şikayetçi bile olamadım. Bu tehditlerine devam edip 'Eşin durumu öğrenince seni öldürür' diyordu. Bana beni eşimden ayırıp kendisiyle olmamı istiyordu. Yeter ki eşinden ayrıl benle ol sonra eşin beni öldürsün diyordu."

Geçen ay ifadesi alınan F.V'nin ise suçlamaları reddetitği, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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