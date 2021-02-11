Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi
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Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi

11.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:38
Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi

Amerika'da yaşayan Joseph T. Johnson, bir kadının evine zorla girerek onu önce boğazladı ardından tecavüz etti. Yaşanılan olay sonrası evine kamera taktıran kadın, iki gün sonra palyaço makyajı yaparak eve tekrar gelen adamı bu sefer polise ihbar etti.

Amerika'nın New York şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Joseph T. Johnson, Wyandanch'daki bir eve girip önce kadını boğdu ve tecavüz etti daha sonra evdeki paraları alıp kaçtı. Korku içinde olan kadın, evine güvenlik kamerası taktırdı ancak iki gün sonra cihazların kapatıldığını fark etti. Durum üzerine genç kadın, sapığı polise ihbar etti.

Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi

GİZLENME ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Yetkililer, Johnson'ın DNA'sını evin içinde olduğunu doğrularken kablolarını kestiği kamera kayıtlarında da palyaço makyajlı yüzünün göründüğünü belirtti. Sapık adam, tecavüz, hırsızlık ve adam öldürmeye teşebbüs suçları da dahil olmak üzere 13 farklı suçtan yargılanacak. Mahkeme, Johnson'ın davasının sonuçlanması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

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