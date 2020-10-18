Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı
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Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı

18.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:06

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi.

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi.

Tarihi Tebriz Çarşısı civarında bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" "Norduz kapatılmalıdır" ve "Ermenistan'a destek cinayettir" sloganları atarak İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi.

Göstericiler, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları da kınayarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin eyleme izin vermediği ve göstericileri dağıttığı görüldü. Türklerin yoğunlukta yaşadığı İran'ın diğer şehirlerinde de eylem çağrısı yapılmıştı ancak güvenlik güçleri gösterilere izin vermedi.

Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı
Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı
Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı
Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılması talebiyle eylem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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