TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu!
Kocaelispor'un ardından lige son katılan takım Göztepe Gaming oldu.
Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen ligin başalamasına sayılı günler kaldı.
Bu sezon lig toplam 16 takımla oynanacak. Lige katılan takımlar ise şu şekilde:
Beşiktaş Espor
Blaze Esports
Bursaspor Espor
Çamlıca Espor
Digital Athletics
Fethiyespor Espor
Gençlerbirliği Espor
HAK Esports
Interrail Türkiye Espor
Other Side Esports
Regnum Carya Esports
Sakaryaspor Espor
Steel Tactics Esports
Trabzonspor Espor
Kocaelispor
Göztepe Gaming
Birbirinden yetenekli 16 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise fastPay Wildcats olmuştu. Antalyaspor Espor ile karşılaşan organizasyon, finallerde 3-0 kazanarak 1. sezon şampiyonu oldu.
Kaynak: Playerbros