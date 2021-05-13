TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu!
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TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu!

TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kocaelispor'un ardından lige son katılan takım Göztepe Gaming oldu.

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 son takımı Göztepe Gaming oldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen ligin başalamasına sayılı günler kaldı.

Bu sezon lig toplam 16 takımla oynanacak. Lige katılan takımlar ise şu şekilde:

Beşiktaş Espor

Blaze Esports

Bursaspor Espor

Çamlıca Espor

Digital Athletics

Fethiyespor Espor

Gençlerbirliği Espor

HAK Esports

Interrail Türkiye Espor

Other Side Esports

Regnum Carya Esports

Sakaryaspor Espor

Steel Tactics Esports

Trabzonspor Espor

Kocaelispor

Göztepe Gaming

Birbirinden yetenekli 16 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise fastPay Wildcats olmuştu. Antalyaspor Espor ile karşılaşan organizasyon, finallerde 3-0 kazanarak 1. sezon şampiyonu oldu.

Kaynak: Playerbros

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