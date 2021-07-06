Teamfight Tactics sistem gereksinimleri 2021! TFT kaç GB? TFT minimum, önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Riot Games tarafından geliştirilen ve 2019'da piyasaya çıkan, strateji oyunu World of Teamfight Tactics milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor.Teamfight Tacticssistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TFT sistem gereksinimleri nelerdir? Teamfight Tactics kaç GB? Detaylar haberimizde...

Oyunseverlerin en beğendiği strateji oyunları arasında yer alan Teamfight Tactics sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Teamfight Tacticsoynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Teamfight Tactics sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Teamfight Tactics kaç GB? Sizler için derledik...

LOL TEAMFİGHT TACTİCS (TFT) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

LoL Teamfight Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: 2 GHz işlemci (SSE2 instruction set veya daha iyisini desteklemeli)

RAM: 1 GB RAM (Windows Vista ve üstü işletim sistemleri için 2 GB RAM)

Bellek: 8 GB boş disk alanı

Ekran kartı: Shader version 2.0 destekli grafik kartı

Direct X: DirectX v9.0c veya daha iyisi

İşletim sistemi: Windows XP (Service Pack 3 ONLY), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, veya Windows 10

LoL Teamfight Tactics Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: 3 GHz processor

RAM: 2 GB RAM ( Windows Vista ve üstü işletim sistemleri için 4 GB RAM)

Bellek: 12 GB boş alan

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 veya dengi (512 Mb VRAM yeri olması lazım)

Direct X: DirectX v9.0c veya daha iyisi

İşletim sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, veya en sonb güncellemesi yüklü Windows 10

LOL TEAMFIGHT TACTICS KAÇ GB?

World of Warcraft herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 12 GB yer kaplamaktadır.