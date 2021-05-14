Teamfight Tactics Hesaplaşma Bölüm 3 yayınlandı!
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Teamfight Tactics Hesaplaşma Bölüm 3 yayınlandı!

Teamfight Tactics Hesaplaşma Bölüm 3 yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeniliklere gelin birlikte göz atalım!

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan auto battler tarzı oyun Teamfight Tactics Hesaplaşma Bölüm 3 ile karşınızda.

Şimdi gelin birlikte bu yeniliklere birlikte göz atalım!

Gölge Eşyalar 3

Ölümsüz Gargoyl Taşzırhı

Kullanıcı ilave zırh ve büyü direnci kazanmak yerine iyileşir. İyileştirme etkisinin gücü, kullanıcıya saldıran rakip sayısına bağlı olarak artar. Eşya ön sırada tek başına savaşan dayanıklı şampiyonlar için birebirdir.

Gümüş Lunari'nin Broşu

Demir Solari'nin Broşu'yla aynı menzile sahiptir ve etkilenen takım arkadaşlarına ilave zırh ve büyü direnci kazandırır. Fakat bu birimlere kalkan vermez ve onların saldırı başına normalden daha az mana kazanmasına yol açar. Hasarınız yüksekse ama yeterli dayanıklılığa sahip değilseniz bu eşyayı tercih edebilirsiniz.

Kinci Kapan Pençe

Kullanıcısına yetenek isabet ettiren rakibi sersemletmek yerine, kullanıcısını ona saldıran rakibe ışınlar. Her iki birimin de birbirini hedef almaya başlamasına ve daha fazla hasar vermesine sebep olur. Hem hasar alma hem de hasar verme potansiyeli yüksek şampiyonlar için harika bir eşyadır.

Yakıcı Cıva

Neredeyse sıradan Cıva'yla aynı şekilde çalışır ama kullanıcısını kitle kontrolü etkilerine karşı birkaç saniyeliğine korumak yerine, tüm çatışma boyunca korur. Kullanıcı bunun karşılığında azami canının bir kısmını kaybeder. Jax ve Nocturne gibi şampiyonlarda epey etkilidir.

Shojin'in Hayalet Mızrağı

Shojin'in Hayalet Mızrağı, normal versiyonuna kıyasla kullanıcısının manasını daha fazla yeniler ama aynı zamanda onun daha az hasar vermesine yol açar. Syndra veya Lulu gibi kitle kontrolü etkilerine sahip şampiyonlara verilmelidir.

Üçkağıtçı Eldiveni

Kazandırdığı geçici eşyalar her zaman gölge türündedir. Fakat daha da önemlisi, Üçkağıtçı Eldiveni normal çeşidinin aksine her zaman tamamlanmış eşyalar verir. Garen gibi hem büyü hasarından hem de savunma eşyalarından faydalanabilen şampiyonlar için muhteşem bir seçenektir.

Kaynak: Playerbros

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