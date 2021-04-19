TDV Pakistan'da hayırseverlerin yardımıyla mazlumların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın en batısında bulunan Belucistan Eyaleti'ndeki Ketta kentinde, yerel halk ile zor durumdaki Afgan mültecilere temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın en batısında bulunan Belucistan Eyaleti'ndeki Ketta kentinde, yerel halk ile zor durumdaki Afgan mültecilere temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.

TDV heyeti, Türkiye'den gönderilen bağışlarla hazırlanan 500 ramazan kolisini Ketta şehrinde 3 farklı bölgede oluşturulan alanlarda yerel halk ile zor durumdaki Afgan mültecilere ulaştırdı.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, AA muhabirine, İslamabad'dan başladıkları ramazan yardım programına Belucistan Eyaleti'nden devam ettiklerini söyledi.

Ketta şehrine ulaştıklarını belirten Büyükkaymaz, "Burada 3 bölgede 500 yardım kolisini yardıma muhtaç insanlara ulaştırdık. Vakfımıza bağışçılarımızın vermiş olduğu emanetleri buradaki özellikle göçmen Afgan vatandaşlara ve yardıma muhtaç insanlara ulaştırdık. Allah hayırlarınızı kabul etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek