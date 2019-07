TDV gönüllüleri "vekaletle kurban organizasyonu" için yola çıkıyor

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin bu yılki vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, "Yurt içinde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz." dedi.

Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen "2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katıldı.

Programda konuşan Erbaş, kurbanın terim itibarıyla "yakınlaşmak" anlamına geldiğini belirterek, kurban ibadetinin insanı başkalarına ve Allah'a yakınlaştırdığını kaydetti.

Erbaş, Vakfın kurban ibadeti sayesinde dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahipleriyle hayırseverlerin yardım elini buluşturup gönülleri birbirine yaklaştırdığını ifade ederek, "Bayramlar, hep beraber yaşanırsa bayram olur. Vekaletle kurban bir nebze de olsa yoksulların, kimsesizlerin sevincine ve bayramı yaşamasına vesile olan bir organizasyondur." diye konuştu.

"Bu yıl 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla gerçekleştiriyoruz"

Vatandaşın keseceği kurbanı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programının dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirildiğini anımsatan Erbaş, şunları söyledi:

"Her sene daha büyük bir azim ve heyecanla yaptığımız bu hizmeti, bu yıl da 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde 72 ilde 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz."

6 bin 500 kişi görev alacak

Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, bu iyilik organizasyonunun aynı zamanda İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtımının yapılacağı en uygun zemin ve imkan olduğunu vurguladı.

Görevlilerin vekaletle kurban kesim organizasyonu için gideceği coğrafyalarda dinin güzide bir temsilcisi olduğunu bir an bile akıldan çıkarmaması gerektiğini söyleyen Erbaş, "Tüm kardeşlerimi döndüklerinde dinlediğimde nasıl hassasiyet içerisinde davrandıklarını görmek gözlerimi yaşartıyor. Bu vesileyle henüz kurban vekaletini vermeyen vatandaşlarımızı, Türkiye Diyanet Vakfımıza vekaletlerini vermeye davet ediyor, gösterdikleri ilgi ve teveccüh dolayısıyla aziz milletimizin her bir ferdine sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın konuşmasının ardından 7 kıtayı temsil eden 7 gönüllü sahneye davet edildi. Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim programının tanıtım filminde yer alan oyuncu Reha Beyoğlu'na Türk bayrağı verdi.

Programda ayrıca, Ehl-i Beyt Camisi İmam Hatibi Raşit Şenol Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından hazırlanan "2019 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Filmi" gösterildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ın da katıldığı programda daha sonra Erbaş ile TDV görevli ve gönüllüleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

