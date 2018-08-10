Tdv'den Kurban Çağrı Merkezi ve Bağış Standı Hizmeti

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı bilgi alabilmesi ve bağış yapabilmesi için çağrı merkezi ve bağış stantları oluşturuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı ve şehir merkezlerine kurulan bağış stantları, kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

TDV 2018 Vekaletle Kurban Programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "0312 416 90 00" numaralı telefonu arayarak, vekaleten kurban bağışı konusunda detaylı bilgi alabilecek.

TDV şubeleri tarafından Avrupa ve Türkiye'deki şehir merkezlerinde açılan bine yakın bağış stantlarıyla da vatandaşlar kolay bir şekilde kurban bağışı yapabilecek, vekalet yoluyla kurban programı hakkında stant görevlilerine danışabilecek.

Haftanın 7 günü ulaşılabiliyor

Çağrı merkezindeki görevliler, Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatlerinde 15 kişilik deneyimli kadrosuyla hizmet verecek.

Vatandaşlardan gelen dini ve teknik konulardaki sorular, çağrı merkezleri tarafından ilgili birimlere yönlendiriliyor.

145 ülke 436 bölgede kurban kesimi

Kurban kesim programı kapsamında bu yıl Türkiye'nin yanı sıra 145 ülkede, 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapılacak.

Kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, yurt içinde 850 lira, yurt dışında ise 625 lira bedelle vekaleten kurban kesim programına bağışta bulunabilecek.

Vekalet yoluyla kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecek.

Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşeliklere bağlı dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışı yapabilecek.