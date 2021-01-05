TCDD Sivas Bölge Müdürü Karabey'den Havza ziyareti
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TCDD Sivas Bölge Müdürü Karabey'den Havza ziyareti

05.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:40
TCDD Sivas Bölge Müdürü Karabey'den Havza ziyareti

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Havza'da incelemelerde bulundu.

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, Havza'da incelemelerde bulundu.

Karabey ve beraberindekiler, Havza Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir süre görüştü.

Özdemir, ilçe merkezinde demir yolu üst geçidine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle Değirmenüstü, Karşıyaka ve Memduhiye mahallelerinde ikamet eden halkımız ilçe merkezinde iki hemzemin geçidi kullanmakta. Halkımızın güvenliği için ilçe merkezine demir yolu üst geçidi yapılması önemli. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Karabey ise ziyaretlerin bölgeden gelen taleplerin yerinde görmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Karabey, Havza Belediyesi yetkilileri ile üst geçit yapılabilecek noktalarda da incelede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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