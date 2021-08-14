Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift
90'lar ve 2000'li yılların başlarına baktığımızda birbirinden şaşırtıcı ünlü çiftler görmek mümkün. Kate Moss ve Johnny Depp ya da Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt gibi 90'larda aşkları ile zihnimizde romantik ikonlar olarak yer eden isimlerin yanında; Britney Spears ve Colin Farrell ya da Mila Kunis ve Macaulay Culkin oldukça bir zamanlı isimler de mevcut.Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkının da yeniden alevlenmesiyle birlikte geçmişten ikonik aşklara yeniden göz atmak istedik.
İşte gördüğünüzde 'Aaa evet, beraberlerdi' ya da 'Beraber olduklarını bilmiyordum!' diyeceğiniz 15 ünlü çift;
Brad Pitt & Gwyneth Paltrow +
1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90'lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.
Kate Moss & Johnny Depp +
İşte bir başka 90'lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss'ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss'u terketmişti.
Sandra Bullock & Ryan Gosling +
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.
Edward Norton & Salma Hayek +
2000'li yılların favori çiftlerinden.
Kim Kardashian & Nick Cannon +
Kim Kardashian'ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.
Brittany Murphy & Ashton Kutcher +
2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood'ın gözde genç çiftlerindendi.
Cameron Diaz & Jared Leto +
Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı
Scarlett Johansson & Josh Hartnett +
İkili bir film setinde tanışmıştı.
Kirsten Dunst & Jake Gylenhaal +
Şimdilerde ikilinin meşhur "salata" karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.
Britney Spears & Colin Farrell +
Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears'ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell'a aitti.
Natalie Portman & Moby +
Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.
Heath Ledger & Naomi Watts +
Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.
Ryan Reynolds & Alanis Morisette +
İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette'in nişanı atmasıyla son bulmuştu.
Mila Kunis & Macaulay Culkin +
Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.
Kaynak: Marie Claire
Kaynak: Snob Magazin