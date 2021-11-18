TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı

İSTANBUL (İHA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İstanbul'daki taksi konusu üzerine tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan komisyonda söz aldı. Aydoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu İstanbul'daki taksi konusu üzerinden çetecilikle suçladı. Bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu Aydoğan'a, "En büyük çeteci sensin" şeklinde karşılık verdi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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