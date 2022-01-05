TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonunu'nun faaliyetleri ile ilgili TBMM'ye sunum yaptı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı basına açık olarak gerçekleşti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TVF'nin, 2020 Mali Yılı faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Stratejik amaçları ve görevlerinden bahseden Ermut, Fon bünyesindeki varlıkların değerini üst seviyeye çıkartmayı amaçladıklarını belirterek, Türkiye içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağladıklarını söyledi.

Türkiye Varlık Fonu finans sektörü hasılatının 18,7 milyar TL artış kaydettiği bilgisini paylaşan Ermut, "Brüt kar marjının yüzde 3 artışla yüzde 22 seviyesine çıktığını, bankacılık sektörünün karlılığının bu anlamda arttığını söyleyebiliriz. Pandemi döneminin olumsuz etkileri sebebiyle finans sektörü harici hasılatta düşüş görülmekte, ancak buna karşın brüt kar marjında ise yüzde 1'lik bir iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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