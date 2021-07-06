TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın'ın adını taşıyacak kültür evinin temeli törenle atıldı
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TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın'ın adını taşıyacak kültür evinin temeli törenle atıldı

TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın'ın adını taşıyacak kültür evinin temeli törenle atıldı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan'da Mahalle Kültür Evleri Projesi kapsamında TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın adının yaşatılacağı mahalle kültür evi için temel atma töreni yapıldı.

Kahramankazan'da Mahalle Kültür Evleri Projesi kapsamında TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın adının yaşatılacağı mahalle kültür evi için temel atma töreni yapıldı.

Satıkadın Mahallesinde düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Satıkadın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Oğuz, son 2 yılda salgına rağmen ilçenin çehresini değiştirecek önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu hizmetleri vatandaşlarla istişare halinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Mahalle kültür evlerinin yanı sıra üniversite öğrencilerine burs sağlanması, kent meydanı, internet hizmeti, gençlik merkezleri ile esnaf ve vatandaşlara salgın nedeniyle ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Oğuz, çalışmaların ve hizmetlerin süreceğini ifade etti.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın okuduğu duanın ardından mahalle kültür evinin temeli atıldı.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen 2 katlı mahalle kültür evinde 6 derslik, kütüphane, konferans salonu, idari birimler ve atölyeler yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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