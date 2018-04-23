TBMM'nin Açılışının 98. Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Özel Oturumda İyi Partili Nuri Okutan'ın...

IHAAW200725-SIY/23-04-2018

- TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturumda İYİ Partili Nuri Okutan'ın konuşmasından önce ayrılması İYİ Parti tarafından 'nezaketsizlik' olarak yorumlanan Başbakan Yıldırım, "Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar" dedi. 23.04.2018 20: 07: 25 TSI

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