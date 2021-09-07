TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.
Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman