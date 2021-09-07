TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.

Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:14:51. #1.14#

title