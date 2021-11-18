TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti - Haberler
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TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

İşler, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleriyle Özvar'ı YÖK'teki makamında ziyaret etti.

Özvar, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimdeki son gelişmeleri ve yapılacak olan çalışmaları ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

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