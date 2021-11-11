TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Konya'da konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, " Konya'da su olmazsa ürün olmaz. Türkiye'nin üretim merkezi Konya'dır. Sulamaya çok önem verdik, modern sulama sistemlerine geçtik. Benim dönemimde 800 bin dekar arazi modern sulamayla sulanmaya açıldı. Bu sene itibarıyla çalışmalar hızlandı ve 1 milyon dekarı aştı." dedi.

Konya'da bazı temaslarda bulunan Eroğlu, ilk olarak Konya Valiliğinde Vali Vahdettin Özkan ile bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle görüşen Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, Konya'nın, Anadolu'nun kilidi olduğunu ve Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Yürüttüğü görevler kapsamında kenti her zaman düşündüklerini ifade eden Eroğlu, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü olduğum zaman ile Çevre ve Orman, Orman ve Su İşleri Bakanı olduğum dönemlerde, Konya'ya 12 milyar 775 milyon liralık yatırım yapmıştık. Konya'nın bu yatırımlara ihtiyacı vardı. Benim kanaatim, 'Konya'ya ne yapılsa azdır' şeklindedir." diye konuştu.

Eroğlu, Kuru Kafa Mehmet Efendi'nin 110 yıl önce Mavi Tünel projesi olduğunu, her gelen hükümetin, "Bu tüneli biz yapacağız" diye Konyalılara söz verdiğini anlattı.

Tünelin bir kez ihalesinin yapıldığını ancak çok büyük rakamlar çıkınca projenin iptal edildiğini belirten Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan iken beni arayarak, 'Veysel Hoca, Mavi Tünel'i derhal açacaksın. Toroslar'ın memba suyunu Konya Ovası'na ileteceksin' deyince projeyi yeniden yaptık ve çalışmalara başladık. 550 milyon dolara ihale edilen, daha sonra da maliyeti yüzünden yapılamayan projeyi, biz baraj ve tünel dahil 92 milyon avroya bitirdik." ifadelerini kullandı.

Konya'da, üretim için suyun büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Konya'da doğru dürüst baraj yoktu. Biz buraya Konya'nın plakasını da eşitleyecek şekilde 42 baraj yapacağız dedik. Şu an ise 63 baraj ve göletle Türkiye'de bir rekora imza attık. Konya'da su olmazsa ürün olmaz. Türkiye'nin üretim merkezi Konya'dır. Sulamaya çok önem verdik, modern sulama sistemlerine geçtik. Benim dönemimde 800 bin dekar arazi modern sulamayla sulanmaya açıldı. Bu sene itibarıyla çalışmalar hızlandı ve 1 milyon dekarı aştı. Bu da Konya'da önemli bir gelir artışını sağladı. 141 dereyi ıslah ettik. 6 şehir ormanı, 35 mesire yeri, 14 bal ormanı kurduk. Konya'mız her şeyin en güzeline layık. Bu çalışmaları yaparsa AK Parti yapar. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız."

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun Akgöl Sazlığı ve Meke Gölü'nde incelemeler üzerine oluşturulan raporla ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Eroğlu, geniş kapsamlı bir rapor hazırlandığını, bu ayın sonunda araştırma komisyonunun neticeli raporunu Meclise sunacaklarını aktardı.