TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu "Ereğli Sazlıkları" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu Başkanlığında, Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan ve Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez Küresel...

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu Başkanlığında, Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan ve Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez Küresel İklim Değişikliğinin en aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması amacı ile "Ereğli Sazlıkları (Akgöl Doğal Sit Alanı)" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda incelemelerde bulundular.

İnsanlığın, ülkemizin ve ilimizin sorunu olan ekolojik dengenin bozulması ve kuraklığın etkilerine değinen Vali Vahdettin Özkan; "Tüm insanlığın öncelikli vazifesi; gelecek kuşaklara temiz bir hava, temiz bir toprak ve temiz su bırakmaktır. Kuraklığın etkisiyle oluşan sorunları bertaraf etmek öncelikli taleptir. Milletimizin teveccühüyle olmuş üst iradenin komisyon olarak İlimizde bu sorunlara ilişkin belirlediği strateji çok kıymetlidir. Yüce Meclisimizin şehrimizdeki bu incelemesi önemli bir rehber olacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre