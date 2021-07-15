TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu "Ereğli Sazlıkları" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu "Ereğli Sazlıkları" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu 'Ereğli Sazlıkları' ve 'Meke Gölü Doğal Sit Alanı' nda İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu Başkanlığında, Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan ve Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez Küresel...

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu Başkanlığında, Ankara Milletvekili Sayın Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan ve Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemez Küresel İklim Değişikliğinin en aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması amacı ile "Ereğli Sazlıkları (Akgöl Doğal Sit Alanı)" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda incelemelerde bulundular.

İnsanlığın, ülkemizin ve ilimizin sorunu olan ekolojik dengenin bozulması ve kuraklığın etkilerine değinen Vali Vahdettin Özkan; "Tüm insanlığın öncelikli vazifesi; gelecek kuşaklara temiz bir hava, temiz bir toprak ve temiz su bırakmaktır. Kuraklığın etkisiyle oluşan sorunları bertaraf etmek öncelikli taleptir. Milletimizin teveccühüyle olmuş üst iradenin komisyon olarak İlimizde bu sorunlara ilişkin belirlediği strateji çok kıymetlidir. Yüce Meclisimizin şehrimizdeki bu incelemesi önemli bir rehber olacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu "Ereğli Sazlıkları" ve "Meke Gölü Doğal Sit Alanı" nda İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:16:08. #1.14#

title