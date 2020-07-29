TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinledi
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TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinledi

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, mağdur kadını dinledi
29.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:44

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon, Tuma Çelik'i 20 Ağustos günü savunmaya çağırdı.

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, dünkü toplantısında, hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in, seçim çalışmaları sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K.'nın dinlenmesine karar vermişti. Komisyon, bugün yaptığı toplantıda, komisyona davet ettiği mağdur kadın D.K.'yı dinledi. D.K.'nın, yaşadığı olayı anlattığı öğrenildi. Komisyon, Tuma Çelik'in de savunmasını istedi. 20 Ağustos'ta toplanacak olan komisyon, Tuma Çelik'i de dinleyecek. Çelik'e yapılan çağrıda savunmasını sözlü ya da yazılı yapabileceği gibi başka bir üyeyi de tayin edebileceği bildirildi. Çelik'in savunma süresi 24 Ağustos tarihinde doluyor. Komisyon, 24 Ağustos'a kadar çalışmasını tamamlayarak raporunu hazırlayacak.

 


Kaynak: DHA

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