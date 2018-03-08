TBMM Genel Kurulundaki Kavga

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgaya ilişkin, "Yaşanan, söze karşı linç girişimiydi." dedi.

Toğrul, Mecliste, partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Kurulda yaşanan kavgaya değindi.

Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Uluslararası Af Örgütünün, Afrin ile ilgili tespitlerini paylaştığını belirten Toğrul, "Türk askerinin, Afrin'de etnik temizlik yaptığına" ilişkin bir cümleyi asla kullanmadığını savundu.

Görüşmelerde kendisine hakarette bulunulduğunu öne süren Toğrul, Genel Kuruldan dışarı çıkarken saldırıya uğradıklarını iddia etti. Mahmut Toğrul, "Biz HDP olarak orada muhalefetimizi yapıyoruz. Asla bir hakareti, şiddeti, başka bir olumsuzluğu orada ifade etmedik. Yaşanan, söze karşı linç girişimiydi." ifadesini kullandı.

Soruları yanıtlayan Toğrul, yaşanan kavganın ardından hastaneye gittiğini belirterek, "Sol omuz kürek kemiğimde bir kırık var. 45 gün rapor aldım. Yine baldır kemiğimde, gözümün önünde ciddi darp izleri var. Bunlar doktor raporuyla da sabittir." dedi.

Toğrul ayrıca, söz konusu kavga ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.