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TBMM Genel Kurulunda tartışma
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TBMM Genel Kurulunda tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoklu baro düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu'nu görüşüldüğü sırada Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma çıktı.

08.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:23

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Kanun Teklifi'nin birinci bölüm hakkında konuşmak için Bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı. Şık'ın konuşması esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Turan yerinden cevap verdi. Bunun üzerine Şık, Turan'a 'kes sesini' ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

TBMM Genel Kurulunda tartışma

Kaynak: İHA

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