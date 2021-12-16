TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Haberler
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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Teklifin 14. maddesi üzerine ilk sözü İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral aldı.

Öte yandan bugün 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de görüşülerek oylanacak.

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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