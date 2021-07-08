TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Çorlu tren kazası", AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılı", İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ise "Aydın'ın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Özen, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 26'ncı yılı olduğunu hatırlattı.

"Srebrenitsa'da bugüne kadar görülmeyen bir vahşetin yaşandığını" söyleyen Özen, Srebrenitsa ve çevresinde bulunan 94 toplu mezarda, 6 bin 900 şehidin kalıntılarının tespit edildiğini, yaklaşık bin kayıp olduğunu belirtti.

Srebrenitsalı şehitlerin; vatanları, namusları, şerefleri ve onurları için hayatlarını verdiğini ve toplu katliama maruz kaldığını dile getiren Özen, "Bir masum insanın ölümü, tüm insanlığın ölümü gibidir. Buna inanarak, bu acıların bir daha yaşanmaması, katliamların tekrar edilmemesi için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Genel Kurulda milletvekilleri, Srebrenitsa soykırımına dikkati çekmek amacıyla yakalarına "Srebrenitsa çiçeği" taktı. Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılına ilişkin düşüncelerini dile getiren milletvekilleri, soykırımda hayatını kaybeden Boşnaklara Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu