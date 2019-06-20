TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'ın bir sanayi kenti olduğunu, bu özelliği ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Güneş, "Uşak demek tarlasız pamuk, koyunsuz yün demektir. Çevre illerin nüfusuna kayıtlı çok sayıda vatandaşımız Uşak'ta yaşamaktadır. Uşak iline yakın olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar da tüm ihtiyaçlarını Uşak'tan karşılamaktadır. Bu bakımdan çevre illere bağlı birçok ilçe Uşak'a bağlanmak istemektedir. Bunun takdirini sizlere bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da eğitim sistemi ve öğretmenlerin sorunları hakkında konuştu.

17 yıllık AK Parti iktidarında, eğitim sisteminin göreve gelen her bakan tarafından değiştirilmeye çalışıldığını ileri süren Topal, "Her gelen bakan sorunların çözümü noktasında kendi formülünü hayata geçirmeye çalıştı ama sorun hala olduğu yerde durmaktadır. Okullarda ikili eğitim kalmayacak deniyor ama 21. yüzyıl Türkiyesinde biz hala birleştirilmiş sınıf sorunu ile karşı karşıyayız. Tüm siyasi partilerin seçim vaatlerinde yer alan 3600 ek göstergenin getirilmesini diliyoruz. Sözleşmeli öğretmen sorununu çözmemiz gerekiyor. Gelin hep birlikte eğitimin sorunlarını birlikte çözelim." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de seçim bölgesinde yaşanan sel felaketi ve çiftçilerin durumu hakkında söz aldı.

Yurdun dört bir yanında yaşanan kuvvetli yağışlardan Eskişehir'in de etkilendiğini, ani yağışlar nedeniyle binlerce çiftçinin büyük zarara uğradığını vurgulayan Çakırözer, "7 ilçenin 36 köyünde bin 500 çiftçi ani yağışlar nedeniyle büyük zarar görmüştür. Bölgedeki zarar 100 milyon lirayı bulmaktadır. Çiftçinin yaralarının sarılması gerekiyor. Selden etkilenen alanlar acilen afet bölgesi ilan edilmelidir. Yaraların kısa sürede sarılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA