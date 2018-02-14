TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerinden söz alarak Afrin'deki operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, etnik ayrımcılığı çağrıştıracak ifadelerden kaçınmak gerektiğini, tek millet olduklarını, 81 milyon Türk milleti olarak milli irade, dayanışma gösterdiklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin Harekatı'nın başladığı gün, operasyonda hükümetin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediklerini anımsattı. Altay, bu operasyondan başarıyla çıkıp, minimum zaiyatla dönmeleri gerektiğini ifade ettiklerini, ana muhalefet olarak yaptıkları yapıcı, samimi uyarıların hükümetçe kabul görmesi gerektiğini belirtti.

Altay, operasyonla ilgili İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının, günlük olarak muhalefet partileriyle bilgi paylaşması gerektiğini ifade etti. Altay, terörle ilgisi olmayan Kürt vatandaşlarını kriminalize edecek söylemlerden uzak durulması gerektiğini kaydederek, "Terörle etkin, katı mücadele ancak Türkiye'nin Kürt sorununa da eğilmesi lazım." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, operasyonun niye yapıldığını, TBMM'den neden tezkerenin çıktığını bildiklerini belirterek, terör örgütlerinin bölgede yuvalanmaya başladığını anımsattı. İnceöz, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ederek, Suriye topraklarında gözlerinin olmadığını, ülkenin bütünlüğünün elzem olduğunu kaydetti.

Bu konunun partiler, siyaset üstü olduğunu dile getiren İnceöz, askerin moralini bozacak açıklamalar yerine, dualarıyla, konuşmalarıyla askeri cesaretlendirecek, yüreklendirecek tavır sergilemeleri gerektiğini ifade etti. İnceöz, Afrin merkezine girmek gerekiyorsa elbette bununla ilgili karar verileceğini vurgulayarak, askerin Sur ve Cizre'de olduğu gibi şehirlerin terörden nasıl temizlendiğine dair tecrübesinin olduğunu kaydetti.