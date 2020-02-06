TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Arı Maki ile görüştü.

06.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:14
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü

Başkanı ve İstanbul Milletvekili , 'nın Ankara Büyükelçisi Arı Maki ile görüştü.

Bozkır'ın makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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