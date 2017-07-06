TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır Açıklaması
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "Gıda bankacılığı ya da yardım bankacılığı, hem israfın önlenmesini hem de ihtiyaç sahibi insanlara desteklerin doğru yoldan gitmesini sağlayacak bir sistem." dedi.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "Gıda bankacılığı ya da yardım bankacılığı, hem israfın önlenmesini hem de ihtiyaç sahibi insanlara desteklerin doğru yoldan gitmesini sağlayacak bir sistem." dedi.
Satır, beraberindeki Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ve MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ile Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.
Komisyonu başkanı Satır, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon olarak yerinde inceleme yapmak üzere önce Gaziantep'e, daha sonra Eskişehir ve Adana'ya gittiklerini söyledi.
Buralarda hem belediyelerin hem de sivil toplum kuruluşlarının yaptığı faaliyetleri incelediklerini aktaran Satır, şöyle devam etti:
"Bugün Hatay'dayız. Hatay, Suriyeli misafirlerimizin çok sayıda olduğu bir ilimiz. Fakat hiçbir sosyal patlama ya da sosyal kriz olmadan yönetilen bir ilimiz. Bunda tabii Hatay Valisinin, Hatay milletvekillerinin, yerel yöneticilerin çok ciddi katkısı var. Hatay'daki sosyal yardımların ve gıda bankacılığı sisteminin neler olduğunu ve bugüne kadar neler yapıldığını dinleyeceğiz. Sonra da yerinde inceleme yapacağız. Gıda bankacılığı ya da yardım bankacılığı, hem israfın önlenmesini hem de ihtiyaç sahibi insanlara desteklerin doğru yoldan gitmesini sağlayacak bir sistem, Bu konudaki istismarların önlenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bilgi bankasının paylaşılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Bakanlığıma ciddi görevler düşüyor ki yaptığı çalışmalar çok önemli."
Satır ve beraberindekiler daha sonra, Hatay Valiliği Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda kamu kurum ve sivil toplum görüşleriyle bir araya gelerek kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.