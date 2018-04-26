TBMM Dilekçe Alt Komisyonu Toplantısı
Stajyerlere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması amacıyla Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten başkanlığında toplandı.
Stajyerlere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması amacıyla Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten başkanlığında toplandı.
Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyon, toplantıda, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan'ın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruda yer alan hususları ele aldı.
Toplantıda ayrıca, taslak alt komisyon raporu da değerlendirildi.