TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Özkoç, Bakan Soylu'ya böyle bağırdı: Kaçamayacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu terörle mücadeleye ilişkin bilgi verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

"BİZ ŞEHİT VERİYORUZ, SEN GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Büyük yankı uyandıran tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Özkoç'un, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakan Soylu'ya "Öyle kaçamayacaksın" dediği duyuluyor.

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