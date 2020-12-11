TBMM Başkanvekili Adan: "Dünyanın hangi köşesinde çarpışan bir Türk evladı varsa TBMM onların yanındadır"
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TBMM Başkanvekili Adan: "Dünyanın hangi köşesinde çarpışan bir Türk evladı varsa TBMM onların yanındadır"

11.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:12
TBMM Başkanvekili Adan:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, Suriye'nin Resulayn bölgesinde bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için başsağlığı diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, Suriye'nin Resulayn bölgesinde bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için başsağlığı diledi. Adan, "Dünyanın hangi köşesinde çarpışan bir Türk evladı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi onların yanındadır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı koşmada Suriye'nin Resulayn bölgesinde yol denetimi yapan Mehmetçiklere yapılan bombalı saldırıya dikkat çekerek, "Bu alçak girişimin sonunda 2 askerimiz şehit düşmüş, 8 askerimiz de yaralanmıştır. Tarih boyunca barış ve istikrar getirmek için göğsünü siper eden yiğitlerimiz, cephede ezdikleri hainlerin pusularına da elbette boyun eğmeyeceklerdir. Bu kutlu Meclis Türk milletinin sesi, kalbi ve ruhudur. Milletin vicdanını muazzep kılan her acı bu Meclisin çatısı altında da dile getirilmelidir. Büyük milletin büyük Meclisi, işgal kuvvetleri Polatlı'ya dayanmışken dahi geri adım atmayarak cephede çarpışan Mehmetçik'in yanında durmuştur. Bugün de dünyanın hangi köşesinde çarpışan bir Türk evladı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi onların yanındadır. Bahara hasret kalmış bir diyara sulh ve selametin mührünü vuran ay yıldızın gölgesinde bütün mazlumları kucaklayan Türk milleti, radikal terörü de, bölücü terörü de Suriye'den kazıyarak atacaktır. Bir cemre gibi, bir tohum gibi topraklara düşen şehitlerimizin hatırası ilelebet yüreklerimizde yaşayacak, silah arkadaşları onların devrettiği sancağı daha ileriye taşıyacaklardır. Bundan dostlarımızın da, düşmanlarımızın da kuşkusu olmamalıdır. Bu vesileyle Resulayn kahramanları olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ı rahmetle anıyor, Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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