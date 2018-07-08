TBMM Başkanlığından Tren Kazasıyla İlgili Açıklama

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Tekirdağ'daki tren kazası hakkında, "Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu'da bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla TBMM Başkanlığından açıklama yapıldı.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum" dedi. - ANKARA