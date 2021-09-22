TBMM Başkanı Şentop, İspanya'dan ayrıldı

GRANADA (DHA) - Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak, Türkiye'ye dönmek üzere ülkeden ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet'in davetlisi olarak geldiği İspanya'daki temaslarını tamamlayarak, Granada Federico Garcia Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. Şentop ve beraberindeki milletvekillerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.