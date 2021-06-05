TBMM Başkanı Şentop, yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı nedeniyle eşine başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi, müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık'a başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi, müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık'a başsağlığı diledi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Nilüfer Saltık'ı telefonla arayarak, üzüntülerini dile getirdi.

Şentop, "Müzik alanında önemli projelerle kültür dünyamıza büyük katkılar sunan, Anadolu topraklarının sesini günümüze ve geleceğe taşıyan eşiniz Hasan Saltık Bey'in vefatı bizleri üzdü." dedi.

Saltık'ın, uzun yıllardır müziğe emek veren, müzik kültürünün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanı olduğuna işaret eden Şentop, "Türkiye, müzik dünyasının kıymetli bir değerini yitirdi. Size ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. Rahmetli Hasan Bey'in mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk