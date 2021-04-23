Son dakika: TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk, 81 ilden çocuklarla görüştü

Son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk, 81 ilden çocuklarla görüştüTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çevrim içi programda 81 ilden çocuklarla buluştu.

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk, 81 ilden çocuklarla görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çevrim içi programda 81 ilden çocuklarla buluştu.

Meclis Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk, çevrim içi düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerindeki çocuklarla bir araya geldi. Bakan Selçuk, geçen bahar olduğu gibi bu bahar da çocukların buruk bir bayram yaşadığını belirterek, "Salgın hastalık henüz hatıralarımıza karışmadı, yakamızı bırakmadı, tedbirli davranmaya devam etmek zorundayız. Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden uzak kaldınız biliyorum. Gönlünüzce de oynayamadığınızın farkındayım. Hastalık sizleri de endişelendirdi. Tabii bu yıl da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde eğlenerek kutlayamıyorsunuz; ancak şunu bilmeniz gerekir ki her sıkıtının bir sonu olacak, inşallah bu günler geçecek, hasret bitecek yakında okullarımıza dönecek ve geçmiş bayramların dahi hakkını verecek biçimde çok çok eğleneceksiniz" dedi.

ŞENTOP: ÇOCUKLARIN OY HAKKI OLSAYDITBMM Başkanı Şentop ise çocuklarla önceki bayramlarda olduğu gibi yüz yüze ve bir arada olamamanın zor bir durum olduğunu söyledi. Dünyanın en eski çocuk bayramını buruk bir şekilde kutladıklarını kaydeden Şentop, "101 yıl önce Ankara'da sevinçle açtığımız TBMM bugün de aziz milletimizin her ferdinin iradesini yansıtmaya devam ediyor. Bazen düşünmüyor değilim; keşke dünyada çocukların da oy hakkı olsaydı. Acaba o zaman bir şeyler değişir miydi sizce? Mesela; dondurma, çikolata, bisiklet fiyatları düşer miydi? Kuşların sesini çiçeklerin açılışını daha iyi duyar mıydık? Dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Dünyadaki savaşlara yani ölüme ayrılan kaynaklar, barış dolu bir hayata ayrılamaz mıydı?" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından çocukların okuduğu şarkı ve şiirleri dinleyen Şentop ve Selçuk, çocukların sorularına cevap verdi. Bakan Selçuk, bir çocuğun, 'Küçükken ne olmak istiyordunuz?' sorusuna, "Çocukken TIR şoförü olmak istiyordum; ama sonrasında öğretmen olmaya karar verdim" diye cevap verdi. TBMM Başkanı Şentop ise lise yıllarında hukukçu olmaya karar verdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ