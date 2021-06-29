TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi
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TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Şentop, Tokat Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra "900 Adımda 900 Yıllık Tarih" kapsamında tarihi Sulu Sokak'ta incelemelerde bulundu, Tokat Müzesi'ni gezdi.

Şentop, Ulu Cami ve Şehir Müzesi'ni de gezerek yerel tarihçi Hasan Erdem ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan bilgi aldı.

Şentop'a ziyaretlerinde Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta tarihi ve turistik mekanları gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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