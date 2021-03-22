TBMM Başkanı Şentop: "Temsili esas alan, siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek,...
22.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:23
TBMM Başkanı Şentop: "Temsili esas alan, siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek, siyasi istikrarı sağlayacak ortalama bir optimum noktayı bulmak lazım."
TBMM Başkanı Şentop: "Temsili esas alan, siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek, siyasi istikrarı sağlayacak ortalama bir optimum noktayı bulmak lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk