TBMM Başkanı Şentop'tan Kapadokya'ya ziyaret
20.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:24
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
- Nevşehir
Kapadokya'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren karşıladı. TBMM Başkanı Şentop, Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezerek, ardından Sıtkı Olçar Sanat Galerisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Şentop ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.
- Nevşehir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER