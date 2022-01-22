TBMM Başkanı Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu

GİRESUN (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da hastanede fenalaştığı anlardan görüntüsü başhekim sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i (75) telefonla arayarak, sağlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koltuğun üzerinde fenalaştığı anları başhekim sekreteri Gülsen K. tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i telefonla aradı. Şentop, Macit'e 'geçmiş olsun' dileğini ileterek, destek verdi. Şentop, muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan davranış olduğunu belirterek, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir herkesin. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah'a emanet ol" dedi.

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