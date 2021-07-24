TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı

TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini memleketi Tekirdağ'da geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protokol üyeleri ve gazeteciler arasında düzenlenen futbol maçına katıldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketi Tekirdağ'da geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protokol üyeleri ve gazeteciler arasında düzenlenen futbol maçına katıldı. Golleri ve asistleri ile dikkat çeken meclis başkanı yoğun geçen dönemin stresini de bir nebze olsun atmış oldu.

Bayramlaşma programı münasebetiyle önceki gün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da düzenlenen programa katılan ardından polis, ekipleri, jandarma personeli ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, önceki gece de önce Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir düğüne katıldı. Ardında da Çorlu ilçesine geçerek protokol üyeleri ile Çorlulu gazeteciler arasında organize edilen futbol maçına katıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ile il yöneticilerinin forma giydiği sarı Tekirdağspor forması giydiği takım ile siyah Tekirdağspor forması giyen gazeteciler karşı karşıya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 3 gol kaydetmeyi başardığı karşılaşmayı protokol üyeleri 9 - 3'lük skorla kazandı. Maç öncesi ve sonrasında hem karşılaşmayı izlemeye gelenlerle hem de gazetecilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet eden TBMM Başkanı Şentop kazananın dostluk olduğunu kaydetti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop halı saha maçının ardından Çorlu'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı
TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı
TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı
TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop stresini halı saha maçında attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:03:43. #1.16#

title