TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu: (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Mücadele'nin merkezi olan yüce meclisin açılması için ilk düşünülen şehrin Sivas olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bu yönü bile, 102 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi'nin ve Sivas'ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Mücadele'nin merkezi olan yüce meclisin açılması için ilk düşünülen şehrin Sivas olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bu yönü bile, 102 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi'nin ve Sivas'ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih olduğunu göstermek için yeterlidir." dedi.

Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin iki önemli esası olduğunun altını çizerek, "Bu esaslardan ilki, tam bağımsızlık hedefi, diğeri de tam bağımsızlık hedefine yönelik mücadelenin tamamen ve sadece milli iradeye dayanarak yapılması prensibidir. Bu tarafıyla Milli Mücadele, dünyadaki benzerlerinden ayrılmaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl 100. yıl dönümü kutlanan TBMM'nin, Milli Mücadele'nin merkezi ve karargahı olduğunu anımsatan Şentop, "Milli Mücadele'nin merkezi olan yüce meclisin açılması için ilk düşünülen şehir Sivas'tır. Sadece bu yönü bile, 102 yıl önce gerçekleşen Sivas Kongresi'nin ve Sivas'ın ne kadar önemli ve stratejik bir tercih olduğunu göstermek için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır"

Şentop, coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren Türk milletinin, dünyaya ve insanlığa söyleyeceği sözünün daha bitmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bilakis milletimizin, kargaşayla malul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artacak ve daha da güçlenecektir. Milletimize ve Türkiye'ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkumdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımız değil, aynı zamanda vazifemizdir. İşte bu sebeple umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız."

Malazgirt Meydanı'nda düşmanı mağlup eden Sultan Alparslan'ın, aziz şehitlerin, 100 yıl önce "Ya istiklal, ya ölüm" şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının ve 15 Temmuz'da darbeye direnen vatan evlatlarının, Türk milletinin omuzlarına mübarek bir vazife bıraktığını vurgulayan Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün ecdadımızı, şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi ve kahraman Sivas halkı nezdinde asil milletimizin her bir ferdini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Programın sonunda sahnelenen halk oyunu gösterisinin ardından Şentop ve beraberindekiler, düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödül verdi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde