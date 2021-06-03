TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi
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TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi

TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi ziyaret etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Fatih Belediye Başkanlığını ziyaret ettiklerini bildirdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Şentop, ayrıca merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi gezdiklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop paylaşımında sergi ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi - Haberler
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