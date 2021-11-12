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TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de Valiliği ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de Valiliği ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Valiliği ile esnafı ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Valiliği ile esnafı ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.

Şentop, kentteki temasları kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, Ak Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile merkez Artuklu ilçesindeki tarihi çarşılarda ve Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti.

Antik Dara Kenti'ni gezerek, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Şentop, Deyrulzafan Manastırı'nda Başrahip Gabriel Akkurt ile görüştü.

Tarihi Kasımiye Medresesi'ni gezen Şentop, Mardin Valiliğini de ziyaret etti. Vali Demirtaş, Şentop'a, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de Valiliği ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de Valiliği ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi

TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de Valiliği ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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