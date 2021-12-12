TBMM Başkanı Şentop, Kenya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kenya'nın Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Ulusal Meclis Başkanı Justin Muturi ile Senato Başkanı Kenneth Makelo Lusaka'ya, Kenya Milli Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Mustafa Şentop, dost Kenya halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsı adına tebrik ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Kenya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini kaydeden Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Kenya Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadesini kullandı.

Şentop, mektubunda Kenya Senatosunun üyelerine de sıhhat ve muvaffakiyetler diledi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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