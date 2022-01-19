TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Şentop ile Başkan Hasan bin Abdullah el-Ganim imza törenine katıldı.