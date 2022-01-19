TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni

AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Şentop ile Başkan Hasan bin Abdullah el-Ganim imza törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Ganim ile bir araya geldi - İmza töreni

AA - Son Dakika Haberleri

Mustafa Şentop, Katar, Güncel, Haber

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