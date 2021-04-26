TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)
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TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İstiklal marşı okunması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Panelinde konuşma yaptı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş...

İstiklal marşı okunması

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Panelinde konuşma yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.(1)

TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)
TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)
TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)
TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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