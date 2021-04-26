TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu (1)

İstiklal marşı okunması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Panelinde konuşma yaptı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş...