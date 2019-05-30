TBMM Başkanı Şentop: İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği ile basın koridorunu ziyaret etti. Gazetecilerin bayramını kutlayan Şentop, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Şentop, yeni iç tüzük değişikliği ile ilgili soru üzerine, "Bizim iç tüzüğümüz çok eski. Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme göre hazırlanmış. Perspektif de önemli. Yeni sisteme göre yeni bir iç tüzük, sıfırdan bir iç tüzük değişikliğine ihtiyaç var, diye düşünüyorum" dedi.

Darbe girişiminin yıl dönümünde Meclis'te program düzenleneceğini belirten TBMM Başkanı Şentop, soru üzerine, Meclis'te güvenlik zafiyetinin olmadığını, güvenlik sisteminin iyi çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: DHA