TBMM Başkanı Şentop: "Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
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TBMM Başkanı Şentop: "Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...

15.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:18
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine destek olma konusunda anlaşmışlardır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine destek olma konusunda anlaşmışlardır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde Türk Rus ilişkileri konulu panele katıldı. Şentop, 'Moskova Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yapmış olduğu, usulüne göre her iki devlet bakımından yürürlük kazandığını ve ilk uluslararası antlaşma olması bakımından önemine işaret ederek, "Antlaşma aynı zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Rusya tarafından tanınması ve doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir. Ülkemizin, Rusya ile çağdaş dönemdeki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünü hatırlarsanız geçtiğimiz yıl, 2020'de kutlamıştık. Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine destek olma konusunda anlaşmışlardır" dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü olduğunu belirten Şentop, "1492 yılında Çar III. İvan'ın Sultan II. Beyazıd'a gönderdiği ticari ilişkilere dair mektup esasen Türkiye -Rusya ilişkilerinin başlangıcı olarak kabul edilir. İki komşu devlet ve halk arasındaki ilişkiler, 500 seneyi aşan bir süre zarfında kültürel etkileşim ve iş birliği ile dönem şartları içinde değerlendirilmesi gereken ve doğal rekabeti barındıran bir ilişkiler manzumesi olarak tarif edilebilir. Avrasya coğrafyasının bu iki köklü devleti bir araya gelerek iş birliği yaptığında, bunun halklarımız, bölgemiz ve esasen tüm dünya için ortaya çıkardığı olumlu neticeleri hep birlikte müşahede ediyoruz. Soğuk Savaş'ın en zor zamanlarında dahi, ideolojik farklılıklara rağmen komşuluk hukuku ve karşılıklı saygı temelinde büyük projeleri son derece başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimiz bir hakikattir" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Ekhov, Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar Türk-Rus ilişkilerinden ve öneminden bahsetti. - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...
TBMM Başkanı Şentop: 'Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu antlaşmayla iki ülke, dayanışma içinde, birbirlerine...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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