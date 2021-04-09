TBMM Başkanı Şentop'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama
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TBMM Başkanı Şentop'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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