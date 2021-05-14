TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programlarının son durağında Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti

TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programlarının son durağında Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Çorlu Hükümet Konağı önünde Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri ile AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin ile parti yöneticileri tarafından karşılanan TBMM Başkanı Şentop, kaymakamlık makamına geçti ve burada protokol üyeleri ile görüştükten sonra Çorlu Kaymakamlığı Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından protokol üyeleri ve basın mensupları ile günün anısına fotoğraf çektiren Şentop Çorlu'dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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